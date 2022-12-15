Основная цель Москвы — принуждение Киева и Запада к новым территориальным реалиям.
Об этом сообщил киевский политолог Вадим Карасёв.
"Точка направления к перемирию была пройдена. Её все успешно прошли. Теперь все говорят, что вроде бы надо переговоры, справедливый мир. Но все понимают, что это невозможно на данном этапе. Раньше Россия говорила: давайте переговоры. Теперь мы и Запад говорим: можно переговоры. Но Путин говорит: "Уже нет. На тех условиях, которые когда-то принимались Россией, теперь вы учитывайте ситуацию на земле и территориальные реалии", — в эфире интернет-канала "Iton TV" сказал аналитик.
Задача РФ — принуждение Украины и Запада к новым "географическим" реалиям, но позиция Киева прямо противоположная и, если удастся взять Херсонскую и Запорожскую области, то у Украины нет других вариантов, кроме как идти на Крым, подытожил Карасёв.
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Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.