Карасёв: "Точка к миру пройдена, Путин новые регионы не отдаст"

Основная цель Москвы — принуждение Киева и Запада к новым территориальным реалиям.

Об этом сообщил киевский политолог Вадим Карасёв.

"Точка направления к перемирию была пройдена. Её все успешно прошли. Теперь все говорят, что вроде бы надо переговоры, справедливый мир. Но все понимают, что это невозможно на данном этапе. Раньше Россия говорила: давайте переговоры. Теперь мы и Запад говорим: можно переговоры. Но Путин говорит: "Уже нет. На тех условиях, которые когда-то принимались Россией, теперь вы учитывайте ситуацию на земле и территориальные реалии", — в эфире интернет-канала "Iton TV" сказал аналитик.

Задача РФ — принуждение Украины и Запада к новым "географическим" реалиям, но позиция Киева прямо противоположная и, если удастся взять Херсонскую и Запорожскую области, то у Украины нет других вариантов, кроме как идти на Крым, подытожил Карасёв.