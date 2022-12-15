Ищенко: США хотят уничтожить Россию как соперника, а потом раздробить страну

Власти США рассчитывают одержать победу в противостоянии с РФ, чтобы переключиться на Китай. Такое мнение выразил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью изданию "Военное дело" он отметил, что американские власти планируют разорвать партнёрские отношения между Москвой и Пекином.

"США хотят уничтожить Россию как соперника, а потом просто раздробить и никогда не дать ей возродиться в качестве великой державы", — считает эксперт.

По его словам, аналогичные стратегии Вашингтон разрабатывает в отношении КНР. Он подчеркнул: согласно планам Белого дома, Китай должен столкнуться с серьёзными проблемами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а Россия — в Западном регионе.

Как пояснил Ищенко, США хотят усилить своё геополитическое влияние, создав два очага напряжённости. Специалист добавил, что для них выгодно спровоцировать на Тайване конфликт, похожий на украинский. Однако власти КНР и России знают обо всех планах Запада и готовы выстраивать эффективное противодействие, заключил собеседник издания.