Леонков: американские "умные" авиабомбы не принесут пользу украинской армии

Переоснащение авиационных бомб Вооружённых сил Украины (ВСУ) в американские "умные" B61-12 не принесёт пользу националистам. Такое мнение выразил военспец Алексей Леонков.

В беседе с РИА Новости он отметил, что на реализацию идеи уйдёт очень много денег и времени. Как пояснил эксперт, стоимость одной "умной" бомбы США может превышать 30 тысяч долларов.

"Переоснащение "классических" авиабомб на "умные" — процесс дорогостоящий и занимающий большой временной отрезок", — подчеркнул Леонков.

Специалист также уточнил, что в "умные" бомбы внедряются специальные блоки, которые способствуют повышению точности попадания в цель. Именно из-за этого оборудование реализуют по высоким ценам, заключил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что США планируют передать Киеву комплексы "умных" бомб. По информации The Washington Post, украинские военные смогут прикреплять эти устройства к разным типам вооружения и самолётам.