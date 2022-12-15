Квартиру президента Украины Зеленского в Крыму национализируют

Квартира украинского президента Владимира Зеленского в российском Крыму будет национализирована.

Об этом со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Из принципа именно у него заберём и кому-то подарим", — отметил руководитель российского региона.

Аксёнов добавил, что массового характера такая национализация украинской недвижимости носить не будет. Речь идёт только о жилье президента Украины в населённом пункте Ливадия.

Ранее Зеленский попросил МОК не допускать Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024.