Военкор Симонов: отряды ЧВК "Вагнер" открыли себе дорогу на Соледар

Подразделения ЧВК "Вагнер" завершили зачистку населенного пункта Яковлевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Симонов.

В своем Telegram-канале "Брюссельский связной" он рассказал об успехах "музыкантов" на Бахмутском направлении.

"Только что мне сообщили, что штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" завершили зачистку Яковлевки и ее окрестностей. Сейчас в населенный пункт заходят подразделения второго эшелона", — написал военкор.

Симонов отметил, что основные силы противника были выбиты из населенного пункта 7 декабря, однако впоследствии на территории поселка выявили отдельные очаги сопротивления. Освободив Яковлевку, бойцы ЧВК открыли себе дорогу на Соледар. Между тем ожесточенные бои на этом участке фронта продолжаются.

В настоящий момент "вагнеровцы" ведут наступление на группировку Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении. Интенсивные столкновения идут как в городской черте, так и в населенных пунктах, окружающих Бахмут, который является важнейшим логистическим узлом ВСУ.