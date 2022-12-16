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Капитан Гундаров: зимой ВСУ постараются подобраться поближе к Крыму

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) зимой точно постараются развить наступление в районе Купянска. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров в беседе с "Вечерней Москвой".

Также для Киева стратегически важно атаковать Донецк, отметил аналитик. Однако он считает, что следующая атака будет не на Донецк, поскольку это укреплённый город, взять его очень сложно и у ВСУ сил не хватит.

Собеседник издания предположил, что украинская армия может продолжить идти вглубь Херсонской области, продвигаясь к Крыму.

Эксперт оценил вероятность того, что ВСУ постараются подобраться поближе к полуострову в 90 процентов.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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