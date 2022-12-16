Вооружённые силы Украины (ВСУ) зимой точно постараются развить наступление в районе Купянска. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров в беседе с "Вечерней Москвой".
Также для Киева стратегически важно атаковать Донецк, отметил аналитик. Однако он считает, что следующая атака будет не на Донецк, поскольку это укреплённый город, взять его очень сложно и у ВСУ сил не хватит.
Собеседник издания предположил, что украинская армия может продолжить идти вглубь Херсонской области, продвигаясь к Крыму.
Эксперт оценил вероятность того, что ВСУ постараются подобраться поближе к полуострову в 90 процентов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с командующими времён Петра I.