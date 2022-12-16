Капитан Гундаров: зимой ВСУ постараются подобраться поближе к Крыму

Вооружённые силы Украины (ВСУ) зимой точно постараются развить наступление в районе Купянска. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров в беседе с "Вечерней Москвой".

Также для Киева стратегически важно атаковать Донецк, отметил аналитик. Однако он считает, что следующая атака будет не на Донецк, поскольку это укреплённый город, взять его очень сложно и у ВСУ сил не хватит.

Собеседник издания предположил, что украинская армия может продолжить идти вглубь Херсонской области, продвигаясь к Крыму.

Эксперт оценил вероятность того, что ВСУ постараются подобраться поближе к полуострову в 90 процентов.