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Мэр Терехов: Харьков полностью обесточен

Силовые структуры

В харьковской областной энергоснабжающей компании заявили, что жители административного центра региона остались без света.

"Харьков полностью обесточен", — написали в Telegram-канале "Политика страны".

Данные подтвердил руководитель города Игорь Терехов. Он напомнил о работе "пунктов несокрушимости", в которых граждане могут заряжать телефон, пользоваться Интернетом и пить горячий чай.

Ранее власти Украины сообщили о воздушной тревоге по всей территории страны. Известно, что электричество отключено в Сумской и Кировоградской областях.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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