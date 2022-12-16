Мэр Терехов: Харьков полностью обесточен

В харьковской областной энергоснабжающей компании заявили, что жители административного центра региона остались без света.

"Харьков полностью обесточен", — написали в Telegram-канале "Политика страны".

Данные подтвердил руководитель города Игорь Терехов. Он напомнил о работе "пунктов несокрушимости", в которых граждане могут заряжать телефон, пользоваться Интернетом и пить горячий чай.

Ранее власти Украины сообщили о воздушной тревоге по всей территории страны. Известно, что электричество отключено в Сумской и Кировоградской областях.