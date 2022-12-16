В харьковской областной энергоснабжающей компании заявили, что жители административного центра региона остались без света.
"Харьков полностью обесточен", — написали в Telegram-канале "Политика страны".
Данные подтвердил руководитель города Игорь Терехов. Он напомнил о работе "пунктов несокрушимости", в которых граждане могут заряжать телефон, пользоваться Интернетом и пить горячий чай.
Ранее власти Украины сообщили о воздушной тревоге по всей территории страны. Известно, что электричество отключено в Сумской и Кировоградской областях.
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Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с командующими времён Петра I.