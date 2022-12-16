Кадыров опубликовал видео "блестящей работы" российских дронов под Соледаром

Оператор российского беспилотника проделал "превосходную работу" и "блестяще" навёл артиллерийский огонь по скоплениям боевиков украинской армии. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что каждая попытка ВСУ начать наступательные действия на Соледарском направлении пресекается.

После работы артиллерии бойцы спецназа "Ахмат" и 2-ой армейский корпус УНМ ЛНР успешно ликвидируют остатки сил противника.

"Руководит этой работой дорогой БРАТ, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинов", — заявил Кадыров в своём Telegram-канале.