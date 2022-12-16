Коротченко заявил, что США усилят подготовку ВСУ для наступления против ВС РФ

США могут нарастить группировку военных Украины, а также повысить качество их обучения для наступления против ВС РФ. Об этом проинформировал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США хотят резко увеличить численность бойцов Украины, проходящих подготовку на базе в Германии с акцентом на передовые боевые тактики.

Коротченко сообщает, что в подразделениях ВСУ будет улучшено межвидовое взаимодействие с увязкой действий сухопутных войск с применением средств авиационного поражения, артиллерии, бронетанкового вооружения.

"Это уже новое качество. Очевидно, что оно необходимо в контексте активных контрнаступательных действий войск Украины против Вооружённых сил России", — сказал военный эксперт.