Генерал-лейтенант ВС Польши Кукула: конфликт на Украине развеял много мифов

Исходя из данных, полученных при наблюдении за спецоперации на Украине, в Польше сделали определённые выводы. Командующий войсками территориальной обороны генерал-лейтенант Веслав Кукула поделился своим мнением относительно происходящего.

Он отметил, что вооружённые силы в современных боях должны быть не отдельными элементами, а взаимодополняющими. Кукула удивлён инфантильным оценкам СМИ, когда в публикациях концентрируют внимание на работе пехоты, танковых подразделений, артиллерии и боевой авиации.

"Мы должны чётко понимать, что бой не выиграет только лишь лёгкая пехота, танки или артиллерия. Отдельные виды вооруженных сил и типы войск должны взаимодействовать друг с другом. При этом то, в какой степени они должны развиваться, зависит от условий конкретного государства, местности и потенциала противника", — высказался генерал в интервью Defence24.

Спецоперация на Украине развенчала некоторые мифы, отметил Кукула. Так, например, он отмечает, что армия может быть и маленькой для успешного ведения боёв. Манёвренность и компактность делает её эффективной.