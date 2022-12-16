Il Giornale: разменной монетой для запуска переговоров по Украине станет Крым

Бывший премьер Британии Борис Джонсон и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер выступили практически с одинаковыми предложениями относительно российско-украинского конфликта. Мысль их в том, что Крымский полуостров может стать разменной монетой для начала мирных переговоров по Украине.

С точки зрения политики, заявления Киссинджера и Джонсона как бы говорят: если большинство жителей Крыма выбрали жить в России, и Киев не контролирует территорию уже девять лет, то есть ли смысл бороться Украине? Кроме того, с военной точки зрения освободить полуостров — задача сверх сложная, так как его обороной заняты порядка 30 тысяч российских солдат, пишет автор Il Giornale. Для того чтобы переговоры увенчались успехом, стороны должна пойти на компромиссы.

"Использовать Крым как разменную монету, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров и положить конец конфликту — это как раз классический "слон, которого не заметили", то есть то, что видят все в западных дипломатических кругах, но никто открыто об этом не говорит. Когда США и ЕС твердят, что любая перспектива на мир должна быть в первую очередь приемлемой для Киева, они подразумевают следующее: Киев должен решить, пойти ли ему на уступки по Крыму, и никто ему не может это навязать", — высказывается автор издания.