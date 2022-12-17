АР: эскалация боевых действий в зоне СВО ожидается после наступления морозов

С наступлением морозов, боевые действия в зоне спецоперации на Украине серьёзно усилятся, заявили американские аналитики.

По их мнению, в первую очередь речь идёт о Запорожском направлении.

"В более холодную погоду вести боевые действия сложнее, это вновь откроет возможности для большего маневрирования, и с наступлением зимы обе стороны будут иметь растущий наступательный потенциал", — передаёт Associated Press.

авторы считают, что сейчас наступательным действиям мешает распутица, к которой привели затяжные дожди. Земля должна промёрзнуть, чтобы военная техника могла передвигаться и маневрировать.