С наступлением морозов, боевые действия в зоне спецоперации на Украине серьёзно усилятся, заявили американские аналитики.
По их мнению, в первую очередь речь идёт о Запорожском направлении.
"В более холодную погоду вести боевые действия сложнее, это вновь откроет возможности для большего маневрирования, и с наступлением зимы обе стороны будут иметь растущий наступательный потенциал", — передаёт Associated Press.
авторы считают, что сейчас наступательным действиям мешает распутица, к которой привели затяжные дожди. Земля должна промёрзнуть, чтобы военная техника могла передвигаться и маневрировать.
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