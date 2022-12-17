Спецназ России пресёк побег из украинской женской колонии в Мариуполе

Спецназ российских войск предотвратил попытку побега заключённых из женской колонии №107 в Мариуполе, которую бросили украинские власти. Об этом РИА Новости рассказал старший инспектор исправительного учреждения. Он сообщил, что события происходили в марте.

По словам инспектора, заключённые планировали побег перед приходом российских войск. Собирались сбежать всего 8-12 осуждённых.

За время боевых действий в городе из колонии сбежали 29 человек, не всех из них потом удалось найти, отметил собеседник издания.

Нормализовалась ситуация, по словам инспектора, только после установления в Мариуполе контроля российских сил.