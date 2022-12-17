Спецназ российских войск предотвратил попытку побега заключённых из женской колонии №107 в Мариуполе, которую бросили украинские власти. Об этом РИА Новости рассказал старший инспектор исправительного учреждения. Он сообщил, что события происходили в марте.
По словам инспектора, заключённые планировали побег перед приходом российских войск. Собирались сбежать всего 8-12 осуждённых.
За время боевых действий в городе из колонии сбежали 29 человек, не всех из них потом удалось найти, отметил собеседник издания.
Нормализовалась ситуация, по словам инспектора, только после установления в Мариуполе контроля российских сил.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По словам сербского лидера, у страны нет прямых обязательств перед Россией, но есть "моральные".