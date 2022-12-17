Боец ВСУ пожаловался на поборы в украинской армии: командование в курсе

Боец вооружённых сил Украины (ВСУ) пожаловался на бешеные поборы в украинской армии. Он рассказал об этом на видео и выложил ролик в Сеть.

Так, боевик напомнил, что существует закон №8081 о том, что все военнослужащие имеют право на 10 суток отпуска. Однако многие уже по 8-10 месяцев не были в отпуске.

По словам всушника, он обзвонил соседние батальоны и бригады, в которых служат знакомые. И друг из десантной бригады заявил, что у них всё хорошо, в отпуск могут ходить спокойно: 10 дней стоит 25 тысяч гривен, 30 дней — 75 тысяч. Платить нужно командиру роты.

"Чтоб вы понимали, поборы в армии составляют бешеные деньги. С военнослужащих по любому поводу можно снять деньги. Обилечивают до копейки", — добавил автор видеоролика.

И всё это знает высшее командование, но ничего не делается. Солдаты просто боятся что-то сказать, предпочитая лучше заплатить, а то "будет ещё хуже", заключил украинский военный.