Украинская армия за прошедшие сутки потеряла до 70 военных убитыми и ранеными на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
По информации ведомства, Вооружённые силы РФ нанесли огневое поражение украинским подразделениям возле Петропавловки и Тимковки Харьковской области (Купянское направление). Отмечается, что в этом районе боёв удалось уничтожить до 40 солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, украинская армия лишилась боевой бронированной машины и четырёх автомобилей.
Как пояснили в Минобороны РФ, на Краснолиманском направлении спецоперации российские бойцы осуществили комплексное поражение резервов ВСУ неподалёку от населённого пункта Колодези ДНР.
"Здесь потери противника составили до 30 человек убитыми и ранеными", — прокомментировали представители ведомства.
Они также добавили, что армия РФ в ДНР уничтожила две украинские бронированные машины и два пикапа.
16 декабря Вооружённые силы России нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обслуживающим их энергетическим предприятиям Украины. Действия российских военных позволили сорвать переброску западного оружия для боевиков ВСУ.
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