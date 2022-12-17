МО РФ: ВСУ потеряли до 70 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

Украинская армия за прошедшие сутки потеряла до 70 военных убитыми и ранеными на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По информации ведомства, Вооружённые силы РФ нанесли огневое поражение украинским подразделениям возле Петропавловки и Тимковки Харьковской области (Купянское направление). Отмечается, что в этом районе боёв удалось уничтожить до 40 солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, украинская армия лишилась боевой бронированной машины и четырёх автомобилей.

Как пояснили в Минобороны РФ, на Краснолиманском направлении спецоперации российские бойцы осуществили комплексное поражение резервов ВСУ неподалёку от населённого пункта Колодези ДНР.

"Здесь потери противника составили до 30 человек убитыми и ранеными", — прокомментировали представители ведомства.

Они также добавили, что армия РФ в ДНР уничтожила две украинские бронированные машины и два пикапа.

16 декабря Вооружённые силы России нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обслуживающим их энергетическим предприятиям Украины. Действия российских военных позволили сорвать переброску западного оружия для боевиков ВСУ.