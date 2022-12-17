16 декабря войска России нанесли массированные удары по инфраструктуре Украины с применением практически всех видов вооружений. Не было только дронов-камикадзе. Об этом заявил в эфире телевидения официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
ВС РФ применяли крылатые ракеты воздушного и морского базирования, орудие систем С-300. В частности, удары наносились ракетами Х-555 и Х-101, а также "Калибрами". Игнат отметил, что БПЛА использовались за день до массированной атаки для разведки слабых мест в системе ПВО Украины.
Напоминаем, вчера армия России произвела одну из самых масштабных атак объектов военной и энергетической инфраструктуры, выпустив не менее 76 ракет.
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