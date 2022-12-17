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Игнат: войска ВС РФ использовали 16 декабря почти все виды оружия, кроме дронов

Силовые структуры

16 декабря войска России нанесли массированные удары по инфраструктуре Украины с применением практически всех видов вооружений. Не было только дронов-камикадзе. Об этом заявил в эфире телевидения официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

ВС РФ применяли крылатые ракеты воздушного и морского базирования, орудие систем С-300. В частности, удары наносились ракетами Х-555 и Х-101, а также "Калибрами". Игнат отметил, что БПЛА использовались за день до массированной атаки для разведки слабых мест в системе ПВО Украины.

Напоминаем, вчера армия России произвела одну из самых масштабных атак объектов военной и энергетической инфраструктуры, выпустив не менее 76 ракет.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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