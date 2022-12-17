Игнат: войска ВС РФ использовали 16 декабря почти все виды оружия, кроме дронов

16 декабря войска России нанесли массированные удары по инфраструктуре Украины с применением практически всех видов вооружений. Не было только дронов-камикадзе. Об этом заявил в эфире телевидения официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

ВС РФ применяли крылатые ракеты воздушного и морского базирования, орудие систем С-300. В частности, удары наносились ракетами Х-555 и Х-101, а также "Калибрами". Игнат отметил, что БПЛА использовались за день до массированной атаки для разведки слабых мест в системе ПВО Украины.

Напоминаем, вчера армия России произвела одну из самых масштабных атак объектов военной и энергетической инфраструктуры, выпустив не менее 76 ракет.