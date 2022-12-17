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Мурадов: слова Зеленского об отводе войск ВС РФ придают решимости победить в СВО

Силовые структуры

Владимир Зеленский заявлял о намерении отвести российские войска до границ 1991 года. Эти слова президента Украины придают РФ решимости довести специальную военную операцию до победы. Об этом проинформировал постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Обещания Зеленского западным покровителям уничтожать и дальше свой народ лишь подтверждают, что без ликвидации нацистской гидры в лице киевского режима военные действия на Украине не завершатся", — заявил он.

Мурадов полагает, что киевский лидер "зарабатывает на крови своих соотечественников". Вице-премьер правительства Крыма отметил бессмысленность ведения переговоров на сегодняшний момент.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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