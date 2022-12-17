СЦКК ЛНР и ДНР: у ракет М31 к РСЗО HIMARS из США не срабатывает боевая часть

Американские системы залпового огня (РСЗО) HIMARS M142 широко разрекламированы. Их поставляют для нужд ВСУ, которые впервые применили ракеты 28 июня в Донбассе. Но так ли они совершенны, рассказали представители ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Ракеты М31 от РСЗО HIMARS M142 несовершенны, и уже более пяти случаев на нашем примере, когда идёт несработка боеприпаса, то есть боевой части взрыватель не подал импульс для срабатывания", — приводит слова замруководителя представительства ЛНР в СЦКК Романа Иванова.

Представители СЦКК продемонстрировали фрагменты и поражающие элементы, которые были обнаружены в местах обстрела ВСУ мирных кварталов ЛНР. Отличить осколочно-фугасные ракеты М31 можно по жёлтому окрасу корпуса и ромбовидной насечке на внутренней боевой части боеприпаса.