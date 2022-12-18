ВСУ начали применять в Донбассе магнитные мины США М70

Украинские боевики начали обстреливать Донбасс кассетами, начинённые американскими магнитными минами типа М70(73) системы дистанционного минирования RAAMS.

По данным СМИ, боеприпасами били по Сватово, Лисичанску и Краснореченскому.

"За последние несколько дней боевики ВСУ обстреляли кассетами, начинёнными этими минами, Сватово, Лисичанск и Краснореченское. В результате действий украинских военных пострадали 12 мирных жителей", — передаёт "Российская газета" со ссылкой на источники.

Минирование происходит с помощью 155-мм гаубичных снарядов. В одном заряде около 9 боеприпасов. Разброс по местности составляет порядка 600 метров. Детонатор ориентируется на магнитное поле тяжёлой техники и происходит взрыв.