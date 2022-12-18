Практически вся техника НАТО, которую получили украинские боевики, уже уничтожена российской армией, заявил военный эксперт, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
"Русские уничтожили армию НАТО в Украине", — добавил он.
По словам Риттера, европейские страны не торопятся с передачей современных танков для ВСУ, потому что знают: они будут также уничтожены Вооружёнными силами РФ.
Эксперт отметил, что президент России Владимир Путин ведёт долгую игру, а потому после победы на Украине он "сможет наблюдать за распадом Германии и Европейского Союза".
Ранее политолог подсказал Киеву способ быстро вступить в НАТО, но тогда придётся жертвовать территорией Украины.
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В июле начальник Генштаба ВС РФ приезжал на передовую в зону СВО. Об стало известно Киеву, но США остановили попытку покушения.