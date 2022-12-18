Скотт Риттер: Россия уже разгромила армию НАТО на Украине

Практически вся техника НАТО, которую получили украинские боевики, уже уничтожена российской армией, заявил военный эксперт, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

"Русские уничтожили армию НАТО в Украине", — добавил он.

По словам Риттера, европейские страны не торопятся с передачей современных танков для ВСУ, потому что знают: они будут также уничтожены Вооружёнными силами РФ.

Эксперт отметил, что президент России Владимир Путин ведёт долгую игру, а потому после победы на Украине он "сможет наблюдать за распадом Германии и Европейского Союза".

Ранее политолог подсказал Киеву способ быстро вступить в НАТО, но тогда придётся жертвовать территорией Украины.