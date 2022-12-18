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Генерал ВСУ Сырский: ВС РФ под командованием Суровикина меняют тактику

Силовые структуры

Российские военные под руководством нового командующего генерала Сергея Суровикина меняют тактику. Об этом заявил глава Сухопутных войск вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский в интервью журналу The Economist.

По его словам, россияне теперь атакуют небольшими, хорошо скоординированными пешими отрядами.

Также собеседник издания заявил, что российская мобилизация сработала и достаточно хорошо подготовленные солдаты теперь массово появляются вдоль всей восточной линии фронта. Он выразил озабоченность по этому поводу.

Украинский генерал также заявил, что недооценка российских военных приведёт к поражению.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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