Генерал ВСУ Сырский: ВС РФ под командованием Суровикина меняют тактику

Российские военные под руководством нового командующего генерала Сергея Суровикина меняют тактику. Об этом заявил глава Сухопутных войск вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский в интервью журналу The Economist.

По его словам, россияне теперь атакуют небольшими, хорошо скоординированными пешими отрядами.

Также собеседник издания заявил, что российская мобилизация сработала и достаточно хорошо подготовленные солдаты теперь массово появляются вдоль всей восточной линии фронта. Он выразил озабоченность по этому поводу.

Украинский генерал также заявил, что недооценка российских военных приведёт к поражению.