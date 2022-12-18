Российские военные под руководством нового командующего генерала Сергея Суровикина меняют тактику. Об этом заявил глава Сухопутных войск вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский в интервью журналу The Economist.
По его словам, россияне теперь атакуют небольшими, хорошо скоординированными пешими отрядами.
Также собеседник издания заявил, что российская мобилизация сработала и достаточно хорошо подготовленные солдаты теперь массово появляются вдоль всей восточной линии фронта. Он выразил озабоченность по этому поводу.
Украинский генерал также заявил, что недооценка российских военных приведёт к поражению.
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