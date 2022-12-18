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Батальон "Ахмат" ВС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ на Соледарском направлении

Силовые структуры

Российская армия продолжает активные боевые действия в зоне СВО. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об успехах на Соледарском направлении. Бойцы спецназа "Ахмат" уничтожили очередной опорный пункт противника.

При попытках удержаться огневые позиции ВСУ потерпели поражение. Армия Украины потеряла около десяти человек, много солдат ранено.

"Казалось бы, численное преимущество на стороне ВСУ, и такое удачное расположение сил должно говорить само за себя. Если вкратце, по мнению украинского командования, превосходство в живой силе — ключ к успеху в ходе боевых действий. Однако бойцы спецназа "Ахмат" давно развеяли данный миф, доказав, что на поле боя именно отвага и мужество имеют первостепенное значение", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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Батальон "Ахмат" ВС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ на Соледарском направлении
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