Российские военные медленно, но верно продвигаются на сватовском направлении, тесня обороняющихся ВСУшников. Об этом рассказал один из бойцов с позывным "Ливень", воюющий на этом участке.
"Противник ожесточенно обороняется, но для нас это не препятствие. Мы свои задачи выполняем, потихоньку продвигаемся, и все у нас получается", — рассказал российский военнослужащий в разговоре с РИА Новости.
Военный подчеркнул, что поставленные задачи российским пехотинцам помогают выполнять авиация и артиллерия ВС РФ.
"Ведутся артиллерийские дуэли, всё достаточно неплохо", — добавил военнослужащий.
Сватовское направление в Донбассе остаётся одним из самых сложных в течение уже нескольких месяцев. Населённый пункт Сватово является стратегически важным, поэтому ВСУ упорно пытаются прорваться на этом участке, используя для этой цели, в частности, РСЗО HIMARS.
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