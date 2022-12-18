Боец ВС РФ: российская пехота уверенно продвигается на сватовском направлении

Российские военные медленно, но верно продвигаются на сватовском направлении, тесня обороняющихся ВСУшников. Об этом рассказал один из бойцов с позывным "Ливень", воюющий на этом участке.

"Противник ожесточенно обороняется, но для нас это не препятствие. Мы свои задачи выполняем, потихоньку продвигаемся, и все у нас получается", — рассказал российский военнослужащий в разговоре с РИА Новости.

Военный подчеркнул, что поставленные задачи российским пехотинцам помогают выполнять авиация и артиллерия ВС РФ.

"Ведутся артиллерийские дуэли, всё достаточно неплохо", — добавил военнослужащий.

Сватовское направление в Донбассе остаётся одним из самых сложных в течение уже нескольких месяцев. Населённый пункт Сватово является стратегически важным, поэтому ВСУ упорно пытаются прорваться на этом участке, используя для этой цели, в частности, РСЗО HIMARS.