Некоторые украинские подразделения, находящиеся на Артёмовском направлении, укомплектованы лишь на 30 процентов, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
В беседе с ТАСС он отметил, что разведчики выявили факт некомплекта в 70 процентов в одном из подразделений войсковой части А 4395 (34-я отдельная мотопехотная бригада Вооружённых сил Украины).
По его словам, 50 процентов украинских военных, переброшенных Киевом на линию боевого соприкосновения, никогда не участвовали в боевых действиях.
"Многие вообще не держали в руках автомат, не проходили положенного обучения", — уточнил офицер.
Ранее Марочко сообщил, что солдаты ВСУ ушли в глухую оборону на Сватовском направлении. Как пояснил представитель Народной милиции, в этом районе националисты укрепляют старые позиции и возводят новые фортификационные сооружения.
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