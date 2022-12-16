Марочко: некоторые подразделения ВСУ под Артёмовском укомплектованы всего на 30%

Некоторые украинские подразделения, находящиеся на Артёмовском направлении, укомплектованы лишь на 30 процентов, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

В беседе с ТАСС он отметил, что разведчики выявили факт некомплекта в 70 процентов в одном из подразделений войсковой части А 4395 (34-я отдельная мотопехотная бригада Вооружённых сил Украины).

По его словам, 50 процентов украинских военных, переброшенных Киевом на линию боевого соприкосновения, никогда не участвовали в боевых действиях.

"Многие вообще не держали в руках автомат, не проходили положенного обучения", — уточнил офицер.

Ранее Марочко сообщил, что солдаты ВСУ ушли в глухую оборону на Сватовском направлении. Как пояснил представитель Народной милиции, в этом районе националисты укрепляют старые позиции и возводят новые фортификационные сооружения.