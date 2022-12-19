Мирошник: Киев скрывает от людей состояние энергосистемы, чтобы сохранить "щит"

Киевский режим скрывает от украинцев реальное состояние энергосистемы в стране, чтобы исключить отток населения и сохранить "живой щит" из мирных граждан, заявил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

По его словам, с энергосистемой страны всё гораздо хуже, чем рассказывают украинские власти.

"ДТЭК получил настоятельное указание из офиса (президента Украины. — Прим. ред.) Зеленского не вводить своими заявлениями население городов в депрессию. Свет в конце тоннеля обязательно должен маячить. Зеленский сильно обеспокоен чемоданными настроениями людей, желающих покинуть свои холодные и тёмные квартиры", — пояснил экс-посол ТАСС.

Ранее в энергетической компании ДЭК заявляли, что после ударов ВСУ России по объектам, на их восстановление необходимо 2-3 дня. Позже, киевские власти уточнили, что им удастся наладить работу в более короткие сроки.