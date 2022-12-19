Киевский режим скрывает от украинцев реальное состояние энергосистемы в стране, чтобы исключить отток населения и сохранить "живой щит" из мирных граждан, заявил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.
По его словам, с энергосистемой страны всё гораздо хуже, чем рассказывают украинские власти.
"ДТЭК получил настоятельное указание из офиса (президента Украины. — Прим. ред.) Зеленского не вводить своими заявлениями население городов в депрессию. Свет в конце тоннеля обязательно должен маячить. Зеленский сильно обеспокоен чемоданными настроениями людей, желающих покинуть свои холодные и тёмные квартиры", — пояснил экс-посол ТАСС.
Ранее в энергетической компании ДЭК заявляли, что после ударов ВСУ России по объектам, на их восстановление необходимо 2-3 дня. Позже, киевские власти уточнили, что им удастся наладить работу в более короткие сроки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Просьба Зеленского к украинским беженцам не возвращаться из Евросоюза на родину свидетельствует о разрушенной экономике Украины.