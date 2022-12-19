Сивков: Киеву на месяц хватит боеприпасов, которые Британия поставит в 2023 году

Вооружённые силы Украины (ВСУ) смогут использовать боеприпасы, которые Великобритания обещает передать Киеву в 2023 году, на протяжении одного месяца. Такое мнение выразил военспец Константин Сивков.

В интервью РИА Новости он напомнил, что власти Британии собираются поставить киевскому режиму большое количество артиллерийских снарядов на сумму 250 миллионов фунтов.

"Для Украины это примерно на месяц боевых действий", — пояснил эксперт.

Как подчеркнул Сивков, Великобритания не ждёт скорого урегулирования конфликтной ситуации, поэтому заранее планирует передачу боеприпасов для ВСУ уже на следующий год. Судя по действиям Запада, бои затянутся на долгий период, заключил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что премьер-министр Британии Риши Сунак готовится объявить о новом пакете военной помощи Киеву. По данным газеты Guardian, Лондон отправит на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов.