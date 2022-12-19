Член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил сообщил, что США и страны Европейского союза не способны молчать о потерях армии Украины.
По словам обозревателя The American Conservative, Киев не побеждает Москву в конфликте. Западные лидеры не смогли остановить военную спецоперацию на Украине, подчеркнул О'Нил.
Он напомнил о заявлениях руководителя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, согласно которым в вооружённом столкновении погибли сто тысяч солдат ВСУ. При этом новостные агентства сообщают, что у Вашингтона и Брюсселя заканчиваются вооружения для Киева, отметил журналист.
Как заявил обозреватель, США не стоило вмешиваться в конфликт Украины и России. В этом случае не гибли бы люди, сказал О'Нил.
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