The American Conservative: США не могут скрывать правду о тяжёлом положении ВСУ

Член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил сообщил, что США и страны Европейского союза не способны молчать о потерях армии Украины.

По словам обозревателя The American Conservative, Киев не побеждает Москву в конфликте. Западные лидеры не смогли остановить военную спецоперацию на Украине, подчеркнул О'Нил.

Он напомнил о заявлениях руководителя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, согласно которым в вооружённом столкновении погибли сто тысяч солдат ВСУ. При этом новостные агентства сообщают, что у Вашингтона и Брюсселя заканчиваются вооружения для Киева, отметил журналист.

Как заявил обозреватель, США не стоило вмешиваться в конфликт Украины и России. В этом случае не гибли бы люди, сказал О'Нил.

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