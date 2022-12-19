Минобороны РФ: системы ПВО сбили американские ракеты HARM в Белгородской области

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что системы противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации сбили над Белгородской областью четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Вместе с этим в военном ведомстве подчеркнули, что системы ПВО ликвидировали шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS США и "Ураган". Украинская армия пыталась нанести удары по Сладкому, Дебальцеву Донецкой Народной Республики и Кременной Луганской Народной Республики, заявили в МО. Также в министерстве указали на обстрел территории возле Любимовки Запорожской области.

Ранее представители Генштаба ВСУ сообщили, что российские военные наступают у Лимана и штурмуют Артёмовск.