Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что системы противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации сбили над Белгородской областью четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.
Вместе с этим в военном ведомстве подчеркнули, что системы ПВО ликвидировали шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS США и "Ураган". Украинская армия пыталась нанести удары по Сладкому, Дебальцеву Донецкой Народной Республики и Кременной Луганской Народной Республики, заявили в МО. Также в министерстве указали на обстрел территории возле Любимовки Запорожской области.
Ранее представители Генштаба ВСУ сообщили, что российские военные наступают у Лимана и штурмуют Артёмовск.
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