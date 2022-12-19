США планируют поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину. Однако они имеют существенные минусы: долго разворачиваются и сворачиваются. Об этом подробнее рассказал в беседе с URA.RU гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
"Система довольно неповоротливая и перегружена элементами. Разворачивается долго. Почти 30 минут. Сворачивается около 20 минут. Мы понимаем, что система довольно неустойчива к современным веяниям войны, когда нужно отстреляться, поразить цель и покинуть место, пока тебя не достала артиллерия либо ВКС противника", — сказал эксперт.
Также он отметил, что ЗРК не способы поразить цель, летящую на высоте не выше 100 метров. Так Patriot становятся лёгкой мишенью для противника.
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