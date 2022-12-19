Президент России Владимир Путин прибыл в Минск сегодня, 19 декабря. На пресс-конференции он ответил на вопрос о намерении России якобы поглотить Белоруссию.
«У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать. Это просто нецелесообразно сегодня», — приводит слова главы РФ ТАСС.
С его слов, данные слухи распространяют недоброжелатели, которые хотят помешать интеграции.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Просьба Зеленского к украинским беженцам не возвращаться из Евросоюза на родину свидетельствует о разрушенной экономике Украины.