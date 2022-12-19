Президент Владимир Путин опроверг планы поглощения Белоруссии Россией

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск сегодня, 19 декабря. На пресс-конференции он ответил на вопрос о намерении России якобы поглотить Белоруссию.

«У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать. Это просто нецелесообразно сегодня», — приводит слова главы РФ ТАСС.

С его слов, данные слухи распространяют недоброжелатели, которые хотят помешать интеграции.