Подоляка заявил, что план генерала ВС РФ Суровикина оставит Украину без армии

На данный момент российские войска в полной мере используют артиллерию и авиацию, в результате чего ВСУ несут колоссальные потери. Об этом заявил военный журналист Юрий Подоляка.

Это мешает не только командованию киевского режима, но и западным партнёрам Украины, поскольку планировать дальнейшие операции стало гораздо сложнее, указал эксперт. Резервы ВСУ уничтожаются под Артёмовском и в районе Донецка, поэтому сейчас украинская армия бросает все свои силы сразу на два направления, отметил Подоляка.

"Падение Артёмовска — это автоматически падение всей линии обороны Артёмовск — Соледар — Северск. Соответственно, противнику в ближайшей перспективе после падения Артёмовска придётся отходить на новые рубежи обороны", — указал аналитик.

Эксперт подчеркнул, что командующий группировкой ВС РФ в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин может навязать ВСУ сражение на изматывание с учётом превосходства в артиллерии.

"Нет армии — территория падёт сама. Соответственно, сейчас противнику очень не нравится то, что происходит вокруг Артёмовска и Соледара. Потому что они действительно несут огромные потери", — заявил Подоляка в беседе с "Царьградом".