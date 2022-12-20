Ищенко заявил о срочности завершения спецоперации на Украине в пользу России к середине 2023 года

России необходимо как можно скорее одержать победу в противостоянии коллективному Западу и Украине. Затягивание конфликта приведёт к негативным последствиям для общества. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко в беседе с "Военным делом".

Короткая военная операция позволяет избежать изменения структуры общества и перестройки его мышления.

"Законы в...* остаются неизменны: чем быстрее и эффективнее будет одержана победа, тем она будет менее травмирующей и ресурсозатратной, тем больше у нас шансов полностью реализовать цели в...*", — пишет политолог.

Ищенко подчеркнул неуверенность Запада в том, что Украина сможет продержаться до тех пор, пока её военные успеют освоить новую технику. Поэтому союзники Киева считают актуальным поставки ракет и комплексов ПВО, которые могут работать в глубоком тылу. Их обслуживание производится западными расчётами в украинской форме.

Эксперт отметил, что быстрое завершение конфликта не предполагает спешку.

"При этом быстрый разгром Украины (желательно до средины-конца лета 2023 года) не означает бездумную спешку, которая хороша только при ловле блох. Быстрый разгром предполагает неторопливо, качественно подготовленную операцию, по итогам которой украинская армия и украинское государство прекращают существовать, а потери наступающих войск будут минимальны", — заключил Ищенко.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине