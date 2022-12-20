Военкор Коц: смерть наёмников оборачивается для ВСУ потерей личного состава

Смерть наёмных военных приводит к серьёзным потерям среди личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил военкор Андрей Коц.

По его словам, это происходит из-за того, что украинские военные стремятся любыми силами вывезти тела иностранцев с мест, где разворачиваются активные боевые действия.

"Наличие западных наёмников играет в рядах ВСУ злую шутку, потому что Киев очень болезненно реагирует на потери со стороны своих западных союзников", — отметил журналист в интервью изданию URA.RU.

Как пояснил Коц, однажды в ходе боёв украинская армия лишилась двух-трёх военных из Польши, после чего солдаты ВСУ начали вытаскивать их из-под огня. Он подчеркнул: при эвакуации тел наёмников в зону тыла погибает много бойцов, поэтому общие потери Украины растут.

Военкор также добавил, что Киев перебросил большое количество польских военнослужащих на линию боевого соприкосновения Кременная — Сватово. Они командуют подразделениями ВСУ, уточнил Коц. При этом журналист обратил внимание на то, что все попытки наступления на этом направлении заканчиваются неудачами для киевского режима.