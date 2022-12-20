Комбат батальона "Восток" Ходаковский заявил, что защита Донецка от ударов ВСУ важнее взятия Артёмовска ВС РФ

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, как обезопасить Донецк. Своим мнением он поделился в беседе с изданием "Украина.ру".

Он отметил, что с имеющейся системой ПВО Россия не справится с "Градами" ВСУ. Нужно постоянно мониторить те дистанции, с которых противник ведёт огонь. На данный момент ВС РФ ведут наблюдение с воздуха бессистемно.

Армии России важно иметь средства контрбатарейной борьбы.

"Мы должны обнаруживать объект, затем отреагировать, независимо от того, что противник тоже действует быстро, долго на месте не стоит, но тем не менее мы должны работать по нему заранее. Если мы будем уже постфактум, то есть после обстрела действовать, эффективность будет никакой", — сказал Ходаковский.

Можно выявить места базирования артиллерийской установки ВСУ, наблюдая с воздуха. Как только она начинает движение, важно нанести по ней удар. Для этого нужно использовать средства разведки, способные находиться часами в воздухе до трёх с половиной часов. Они могут сменять друг друга. Такие средства у России есть, нужно только повысить их концентрацию.

Также Ходаковский высказался относительно беззащитности РФ перед обстрелами Донецка, поскольку армия вынуждена перебрасывать артиллерию на Бахмут, из-за чего её не хватает артиллерии для защиты всех территорий.

"Если мы пришли к тому, что нам приходится гонять артиллерийские дивизионы с места на место и затыкать ими дыры, значит, у нас вылезает системная проблема, которую нужно решать. Прежде всего, это нехватка артиллерии и артиллеристов, боеприпасов”, — сказал комбат.

Если Россия направит все ресурсы на Бахмут, остальная линия фронта будет без прикрытия. Он отметил, что в этом случае обезопасить Донец важнее, чем, например, ускорить процесс взятия Бахмута, поскольку в этом случае ВС РФ добьются просто перехода следующему городу ДНР.