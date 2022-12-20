Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мэр украинского города Ирпень сообщил о больших проблемах с энергоснабжением
Генерал Гурулёв заявил, что Польша готовится к войне с Россией
Польский наёмник Штибер самоликвидировался под Бахмутом в зоне СВО на Украине
Чаленко: за удары по Донецку нужно бомбить особняки Зеленского и Залужного
Ходаковский раскритиковал бои ВС РФ за мелкие города: нужно наступать полномасштабно
Киевская область обесточена на 80%, заявил Кулеба
Депутат Останина высказалась о сбежавшей из РФ Пугачёвой:"Испортила поколение"
Шадаев выступил против полного запрета на удалёнку для айтишников
Роспотребнадзор: свиной грипп обнаружили в 86 регионах России

Комбат батальона "Восток" Ходаковский заявил, что защита Донецка от ударов ВСУ важнее взятия Артёмовска ВС РФ

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, как обезопасить Донецк. Своим мнением он поделился в беседе с изданием "Украина.ру".

Комбат батальона "Восток" Ходаковский заявил, что защита Донецка от ударов ВСУ важнее взятия Артёмовска ВС РФ

Он отметил, что с имеющейся системой ПВО Россия не справится с "Градами" ВСУ. Нужно постоянно мониторить те дистанции, с которых противник ведёт огонь. На данный момент ВС РФ ведут наблюдение с воздуха бессистемно.

Армии России важно иметь средства контрбатарейной борьбы.

"Мы должны обнаруживать объект, затем отреагировать, независимо от того, что противник тоже действует быстро, долго на месте не стоит, но тем не менее мы должны работать по нему заранее. Если мы будем уже постфактум, то есть после обстрела действовать, эффективность будет никакой", — сказал Ходаковский.

Можно выявить места базирования артиллерийской установки ВСУ, наблюдая с воздуха. Как только она начинает движение, важно нанести по ней удар. Для этого нужно использовать средства разведки, способные находиться часами в воздухе до трёх с половиной часов. Они могут сменять друг друга. Такие средства у России есть, нужно только повысить их концентрацию.

Также Ходаковский высказался относительно беззащитности РФ перед обстрелами Донецка, поскольку армия вынуждена перебрасывать артиллерию на Бахмут, из-за чего её не хватает артиллерии для защиты всех территорий.

"Если мы пришли к тому, что нам приходится гонять артиллерийские дивизионы с места на место и затыкать ими дыры, значит, у нас вылезает системная проблема, которую нужно решать. Прежде всего, это нехватка артиллерии и артиллеристов, боеприпасов”, — сказал комбат.

Если Россия направит все ресурсы на Бахмут, остальная линия фронта будет без прикрытия. Он отметил, что в этом случае обезопасить Донец важнее, чем, например, ускорить процесс взятия Бахмута, поскольку в этом случае ВС РФ добьются просто перехода следующему городу ДНР.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня

После падения ракет в Польше опасения по поводу начала полномасштабной войны обострились.

Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
The American Conservative: США не могут скрывать правду о тяжёлом положении ВСУ
The American Conservative: США не могут скрывать правду о тяжёлом положении ВСУ
Критик Сергей Соседов потребовал уволить всех сотрудников телеканала НТВ
Финал близок: Зеленский повторит судьбу Саакашвили
Елена Санаева: мы, Санаевы, народ талантливый Анжела Якубовская Армия Украины утилизирована. Залужный требует от Зеленского новой крови Ольга Лебедева Знак зодиака 20 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой
Кедми заявил о необходимости разрыва дипотношений России и Польши
Daily Mail: учёные спрогнозировали массовое вымирание на Земле к 2100 году
Daily Mail: учёные спрогнозировали массовое вымирание на Земле к 2100 году
Последние материалы
Генерал Гурулёв заявил, что Польша готовится к войне с Россией
Польский наёмник Штибер самоликвидировался под Бахмутом в зоне СВО на Украине
Чаленко: за удары по Донецку нужно бомбить особняки Зеленского и Залужного
Ходаковский раскритиковал бои ВС РФ за мелкие города: нужно наступать полномасштабно
Киевская область обесточена на 80%, заявил Кулеба
Депутат Останина высказалась о сбежавшей из РФ Пугачёвой:"Испортила поколение"
Психолог: "Спальня у семейных пар должна быть в красных тонах"
Шадаев выступил против полного запрета на удалёнку для айтишников
Роспотребнадзор: свиной грипп обнаружили в 86 регионах России
Родственники погибшего в зоне СВО челябинца не могут поделить его зарплату
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников