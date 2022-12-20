WSJ: США потребуются годы на восполнение запасов Javelin и Stinger после поставок ВСУ

США понадобятся годы для восполнения запасов зенитно-ракетных комплексов Javelin и противотанковых комплексов Stinger после поставок Киеву.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

"Вашингтон направил Киеву помощь в сфере безопасности более чем на 19 млрд долларов, в том числе тысячи ракет и снарядов большой дальности и миллионы патронов со складов Пентагона", — пишут авторы Стейси Петтиджон и Ханна Деннис.

По подсчётам обозревателей, киевскому режиму направлено 1,6 тыс. ЗРК Stinger и 8,5 тысячи ПТРК Javelin. Авторы пришли к выводу, что "арсенал демократии" находится под угрозой истощения, а готовность Белого дома к участию в конфликтах серьёзно упала.

Ранее в США обвинили Конгресс в тотальной войне против собственной страны после решения увеличить бюджет для помощи Киеву.