США понадобятся годы для восполнения запасов зенитно-ракетных комплексов Javelin и противотанковых комплексов Stinger после поставок Киеву.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
"Вашингтон направил Киеву помощь в сфере безопасности более чем на 19 млрд долларов, в том числе тысячи ракет и снарядов большой дальности и миллионы патронов со складов Пентагона", — пишут авторы Стейси Петтиджон и Ханна Деннис.
По подсчётам обозревателей, киевскому режиму направлено 1,6 тыс. ЗРК Stinger и 8,5 тысячи ПТРК Javelin. Авторы пришли к выводу, что "арсенал демократии" находится под угрозой истощения, а готовность Белого дома к участию в конфликтах серьёзно упала.
Ранее в США обвинили Конгресс в тотальной войне против собственной страны после решения увеличить бюджет для помощи Киеву.
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