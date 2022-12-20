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Арестович упрекнул недовольных законом о дезертирстве: Да и Украины вообще не будет

Силовые структуры

Алексей Арестович прокомментировал недовольство украинцев законопроектом об ужесточении наказания за дезертирство. Он пригрозил согражданам "кувалдами" и "голодоморами".

Арестович упрекнул недовольных законом о дезертирстве: Да и Украины вообще не будет

Украинский военный аналитик объяснил, что закон про усиление ответственности военнослужащих не следует воспринимать как столкновение солдат с командирами.

Он признал, что в ВСУ не все солдаты храбрые, инициативные, стойкие и смелые.

"Интерес народа заключается в том, чтобы выжить в войне, которая ведётся на его уничтожение", — написал помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Он считает, что если украинская армия проиграет, под вопрос попадает само существование нации.

"Народ хочет выжить? Нужно уметь подчинить свой характер своим интересам. Мы или изменимся, или погибнем", — объяснил военный аналитик.

Он отметил, что цена ошибок оплачивается кровью.

"Не будет этой цены — будет цена сплошной крови, залившей Украину. Да и Украины вообще не будет. Вот такой выбор", — сказал Арестович.

Ранее Алексей Арестович заявил, что Владимир Путин не спрашивал Александра Лукашенко об участии Минска в спецоперации на Украине. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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