Румынский лидер Клаус Йоханнис заявил, что у властей страны отсутствуют данные о возможном нападении России на Молдавию.
"Нет подобной информации", — подчеркнул президент во время пресс-конференции с журналистами после беседы с португальским коллегой Марселу Ребелу ди Соузой.
Ранее руководитель Службы информации и безопасности Молдавии Александру Мустяцэ сказал, что Москва намерена вторгнуться на территорию республики в 2023 году. Через несколько часов представители ведомства опровергли слова чиновника.
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