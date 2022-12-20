Президент Румынии: у властей нет информации о возможном вторжении России в Молдавию

Румынский лидер Клаус Йоханнис заявил, что у властей страны отсутствуют данные о возможном нападении России на Молдавию.

"Нет подобной информации", — подчеркнул президент во время пресс-конференции с журналистами после беседы с португальским коллегой Марселу Ребелу ди Соузой.

Ранее руководитель Службы информации и безопасности Молдавии Александру Мустяцэ сказал, что Москва намерена вторгнуться на территорию республики в 2023 году. Через несколько часов представители ведомства опровергли слова чиновника.