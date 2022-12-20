Боевые действия на Украине обернулись плохой рекламой немецкого оружия

События на Украине продемонстрировали большое количество неожиданных проблем у немецкого военно-промышленного комплекса. В частности, речь идёт о новейшей разработке — боевой машине пехоты Puma, которая только-только стала на вооружение бундесвера.

Как пишет Телеканал "360", сильно ожидаемая боевая машина показала себя на недавних учениях неожиданно плохо: из 18 принимавших участие в учениях машин во всех обнаружились те или иные поломки, и это при том, что они не были задействованы на полную мощность.

Поэтому в Минобороны Германии было решено доработать эту модель и не выпускать пока вторую партию, как было запланировано. Ведомством был подписан контракт на поставку 350 новых БМП стоимостью 17 миллионов евро каждая, который теперь повис в воздухе.

По словам самих военных, использовавших новую БМП, это настоящая лотерея, потому что неизвестно, что и когда у машины выйдет из строя.

"Удивительно, насколько просело качество германского военно-промышленного комплекса, когда-то бывшего одним из лучших в мире. Ведь, помимо проблем с БМП, есть еще серьезные проблемы с самоходными гаубицами, которые поставляли Украине и почти все вышли из строя", — сказано в статье.

В итоге низкое качество немецкой военной техники нарушило также планы Киева, который мечтал получить устаревшие БМП, которые должны были быть заменены новыми "Пумами". Теперь немецкие БМП появятся у ВСУ очень нескоро, как и танки Leopard, которые тоже могут преподнести неприятные сюрпризы при боевой эксплуатации.

"Получается так, что боевые действия на Украине стали не очень хорошей рекламой для германского оружия", — заключили авторы.