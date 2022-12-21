Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что не готов назвать сроки новых поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину.
По его словам, пакет помощи пока не обнародован.
"Я не буду забегать вперед касательно пакетов помощи на цели безопасности, о которых ещё не было объявлено", — заявил Кирби на брифинге.
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне заявили, что в администрации США подходит к концу согласование новых поставок оружия киевскому режиму. Кирби отказался отказался подтвердить или опровергнуть информацию.
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