Пентагон отказался называть точные сроки передачи ЗРК Patriot Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что не готов назвать сроки новых поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину.

По его словам, пакет помощи пока не обнародован.

"Я не буду забегать вперед касательно пакетов помощи на цели безопасности, о которых ещё не было объявлено", — заявил Кирби на брифинге.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне заявили, что в администрации США подходит к концу согласование новых поставок оружия киевскому режиму. Кирби отказался отказался подтвердить или опровергнуть информацию.