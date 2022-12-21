Командир "Акации": САУ разбивают боевые порядки ВСУ на Запорожском направлении

Артиллерийские расчёты самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3 "Акация" регулярно открывают огонь по противнику на Запорожском направлении. Боевики ВСУ не могут собраться в боевые порядки в регионе. Об этом заявил командир с позывным "Тунец".

"С нашей стороны производятся выстрелы реактивных систем, также ведутся артобстрелы с различных позиций — не дают противнику скапливать силы, передвигаться или что-то планировать", — цитирует слова командира САУ РИА Новости.