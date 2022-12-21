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Командир "Акации": САУ разбивают боевые порядки ВСУ на Запорожском направлении

Силовые структуры

Артиллерийские расчёты самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3 "Акация" регулярно открывают огонь по противнику на Запорожском направлении. Боевики ВСУ не могут собраться в боевые порядки в регионе. Об этом заявил командир с позывным "Тунец".

"С нашей стороны производятся выстрелы реактивных систем, также ведутся артобстрелы с различных позиций — не дают противнику скапливать силы, передвигаться или что-то планировать", — цитирует слова командира САУ РИА Новости.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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