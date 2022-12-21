Марочко: На Краснолиманском направлении отмечена работа офицеров ВСУ

На Краснолиманском направлении была отмечена работа офицеров украинского штаба.

Об этом сообщает Telegram-канал подполковника Народной Милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, работа националистов ведётся с целью рекогносцировки и изучения реального положения дел в ВСУ.

Ранее офицер Луганской Народной Республики отмечал, что в районе Соледара отмечено дезертирство украинских военнослужащих. Не дожидаясь ужесточение мер по самовольному оставлению позиций, часть боевиков ВСУ из числа мобилизованных стали сбегать с фронта и сдаваться военной полиции.