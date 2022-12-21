На Краснолиманском направлении была отмечена работа офицеров украинского штаба.
Об этом сообщает Telegram-канал подполковника Народной Милиции ЛНР Андрея Марочко.
По его словам, работа националистов ведётся с целью рекогносцировки и изучения реального положения дел в ВСУ.
Ранее офицер Луганской Народной Республики отмечал, что в районе Соледара отмечено дезертирство украинских военнослужащих. Не дожидаясь ужесточение мер по самовольному оставлению позиций, часть боевиков ВСУ из числа мобилизованных стали сбегать с фронта и сдаваться военной полиции.
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