Сотрудники администрации американского лидера Джо Байдена убеждены в том, что положение Украины может ещё сильнее ухудшиться в зимний период. Об этом пишет Politico, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из США.
Как пояснил источник издания, Вооружённые силы Украины (ВСУ) уже сегодня находятся в опасной ситуации. Он также отметил, что российские ракетные удары по объектам критически важной украинской инфраструктуры и системам военного управления приведут к ухудшению обстановки.
"Ситуация на местах, скорее всего, станет ещё более отчаянной зимой, ведь РФ выпускает всё больше ракет", — подчеркнул чиновник.
Представитель администрации Байдена допустил увеличение количества украинских беженцев в европейских странах.
В материале газеты сказано, что Запад пытается помочь киевскому режиму исправить ситуацию на энергетических объектах, однако в крупных городах Украины по-прежнему продолжаются аварийные отключения электричества.
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