Минобороны: войска ВС РФ ликвидировали два ангара ВСУ с западным вооружением и техникой

Министерство обороны РФ представило свежую сводку о ходе спецоперации на Украине. Так, сообщается о ликвидации двух ангаров с западной техникой противника на двух направлениях.

"В районах населённых пунктов Темировка Запорожской области и Артёмовск Донецкой Народной Республики уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства", — сообщает ведомство.