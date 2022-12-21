Министерство обороны РФ представило свежую сводку о ходе спецоперации на Украине. Так, сообщается о ликвидации двух ангаров с западной техникой противника на двух направлениях.
"В районах населённых пунктов Темировка Запорожской области и Артёмовск Донецкой Народной Республики уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства", — сообщает ведомство.
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