Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что военная спецоперация по принуждению к миру закончится после достижения её целей.
По мнению российского сенатора, рассуждать о сроках завершения миссии некорректно.
"Специальная операция не подгонялась под какие-то даты", — отметила член СФ во время пресс-конференции.
Вместе с этим Матвиенко назвала СВО мерой для защиты Российской Федерации.
Ранее сенатор сообщила, что власти не станут проводить вторую волну частичной мобилизации. В этом нет необходимости, добавила председатель Совфеда.
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