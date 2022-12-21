Матвиенко: говорить о сроках окончания военной спецоперации РФ некорректно

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что военная спецоперация по принуждению к миру закончится после достижения её целей.

По мнению российского сенатора, рассуждать о сроках завершения миссии некорректно.

"Специальная операция не подгонялась под какие-то даты", — отметила член СФ во время пресс-конференции.

Вместе с этим Матвиенко назвала СВО мерой для защиты Российской Федерации.

Ранее сенатор сообщила, что власти не станут проводить вторую волну частичной мобилизации. В этом нет необходимости, добавила председатель Совфеда.