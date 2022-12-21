Минобороны: ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Купянском направлении

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении Вооружённые силы Российской Федерации атаковали позиции ВСУ в районах Петропавловки, Песчаного и Берестового в Харьковской области.

"Ликвидировано до 60 украинских военных", — отметили в ведомстве.

По его данным, ВСУ потеряли два бронетранспортёра и три пикапа. Вместе с этим в министерстве рассказали об ударе армии РФ по украинскому нефтехранилищу в районе Андреевки. Объект уничтожен, добавили в МО.

Ранее в Минобороны России заявили, что военные нашей страны заняли новые господствующие рубежи на Донецком направлении.