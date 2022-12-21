Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении Вооружённые силы Российской Федерации атаковали позиции ВСУ в районах Петропавловки, Песчаного и Берестового в Харьковской области.
"Ликвидировано до 60 украинских военных", — отметили в ведомстве.
По его данным, ВСУ потеряли два бронетранспортёра и три пикапа. Вместе с этим в министерстве рассказали об ударе армии РФ по украинскому нефтехранилищу в районе Андреевки. Объект уничтожен, добавили в МО.
Ранее в Минобороны России заявили, что военные нашей страны заняли новые господствующие рубежи на Донецком направлении.
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Взяты в плен офицеры 80-й аэромобильной бригады ВСУ, расстрелявшие русских солдат.