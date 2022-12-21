Военный эксперт Сивков: России может извлечь выгоду, если ВСУ получат ЗРК Patriot

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что сроки поставок очередной партии зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину оглашать не станет в целях безопасности. Однако закрыть ими небо не получится, а для России данные системы на вооружении ВСУ могут пойти на руку. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков.

"В лучшем случае Украине могут поставить Patriot из наличия армии США, дальность поражения такого комплекса — 150 километров. Дальность поражения его экспортного варианта — только 80 километров. Если Вашингтон поставит Киеву Patriot из наличия своей армии, для нас это будет очень ценно, потому что мы сможем "снять" все режимы работы этого комплекса и создать эффективные средства противодействия ему", — приводит слова Сивкова "РИА Новости".

Одна батарея ЗРК может обеспечить лишь "очаговую оборону" вместе с другими системами противовоздушной обороны (ПВО), отметил эксперт. Кроме того, у Patriot есть свои недостатки, такие как неспособность противостоять БПЛА и низкая эффективность против крылатых ракет, подытожил Сивков.