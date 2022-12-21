Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины

Украинские власти сообщили, что на всей территории страны звучит воздушная тревога.

Данные о возможной угрозе опубликовали на официальном сайте карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Известно, что в прошлый раз чиновники заявляли об опасности во всех регионах страны 17 декабря.

Ранее журналисты "Русской Весны" рассказали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и Очакове Одесской области. Вместе с этим в СМИ заявили об ударах Вооружённых сил Российской Федерации по объектам армии Украины из реактивных систем залпового огня.