Украинские власти сообщили, что на всей территории страны звучит воздушная тревога.
Данные о возможной угрозе опубликовали на официальном сайте карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Известно, что в прошлый раз чиновники заявляли об опасности во всех регионах страны 17 декабря.
Ранее журналисты "Русской Весны" рассказали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и Очакове Одесской области. Вместе с этим в СМИ заявили об ударах Вооружённых сил Российской Федерации по объектам армии Украины из реактивных систем залпового огня.
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Взяты в плен офицеры 80-й аэромобильной бригады ВСУ, расстрелявшие русских солдат.