Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинский конфликт был неизбежным.

"Промывание мозгов гражданам Украины делало свое дело. Стало очевидным, что военное столкновение произойдёт, вопрос только был — когда. Поскольку это неизбежно, то лучше сегодня, чем завтра. Наши новейшие вооружения создают преимущество", — сказал лидер страны.