Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинский конфликт был неизбежным.
"Промывание мозгов гражданам Украины делало свое дело. Стало очевидным, что военное столкновение произойдёт, вопрос только был — когда. Поскольку это неизбежно, то лучше сегодня, чем завтра. Наши новейшие вооружения создают преимущество", — сказал лидер страны.
Глава государства назвал плюсами России ядерную триаду, Воздушно-космические силы и флот.
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