Шойгу: в ходе спецоперации ВС РФ удалось добиться минимальной летальности

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, благодаря оперативным действиям военных медиков на поле боя, в ходе спецоперации на Украине удалось достичь минимальной летальности в истории военной медицины.

Министр рассказал, что медики оказывают первую помощь раненым в течение 10 минут, а в течение часа пострадавшие уже оказываются в медицинских подразделениях, а в военных госпиталях в случае необходимости уже в этот же день.

"Первая помощь оказывается в течении 10 минут. В медицинские подразделения раненные попадают в течении часа, а в военные госпитали в течении первых суток. Добились низкой летальности на этапах эвакуации раненных. В госпитальном звене летальность составила меньше половины процента. Это самый низкий показатель за всю историю военной медицины", — сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Министр добавил, что в РФ сейчас модернизируют военное здравоохранение в рамках специальной программы, инициированной президентом. Программа рассчитана до 2027 года.