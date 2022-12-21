По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, благодаря оперативным действиям военных медиков на поле боя, в ходе спецоперации на Украине удалось достичь минимальной летальности в истории военной медицины.
Министр рассказал, что медики оказывают первую помощь раненым в течение 10 минут, а в течение часа пострадавшие уже оказываются в медицинских подразделениях, а в военных госпиталях в случае необходимости уже в этот же день.
"Первая помощь оказывается в течении 10 минут. В медицинские подразделения раненные попадают в течении часа, а в военные госпитали в течении первых суток. Добились низкой летальности на этапах эвакуации раненных. В госпитальном звене летальность составила меньше половины процента. Это самый низкий показатель за всю историю военной медицины", — сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
Министр добавил, что в РФ сейчас модернизируют военное здравоохранение в рамках специальной программы, инициированной президентом. Программа рассчитана до 2027 года.
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