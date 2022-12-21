Депутат Останина: "Здравый смысл подсказывает, что необходимости в новой волне мобилизации нет"

Руководитель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с Pravda.Ru оценила вероятность проведения второй волны частичной мобилизации в России.

"Президент России Владимир Путин говорил об отсутствии необходимости таких мероприятий. Я не вхожу в Генеральный штаб Вооружённых сил РФ и не принимаю решения по этому поводу. Но у нас из 300 тысяч призывников задействованы сейчас 78 тысяч человек, есть резерв. В этом случае здравый смысл подсказывает, что необходимости в новой волне мобилизации нет", — отметила депутат.

Вместе с этим она напомнила о законопроекте, согласно которому в РФ могли сформировать дополнительный "мобилизованный людской резерв". Член ГД подчеркнула, что выступила против этой идеи.

"Группа должна была состоять из многодетных людей, которые воспитывают три-четыре ребёнка. Законопроект был снят с обсуждения", — заключила парламентарий.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что власти РФ не планируют проводить частичную мобилизацию.

"Я вам честно скажу, как член Совета безопасности, говорю абсолютно искренне, эта тема ни разу не поднималась", — заявила сенатор.